Politikere fortsætter Tour-jubel: - Det er enestående og historisk

- Det er godt for Sønderborg By, kommunen og regionen. Vi bliver Europæisk Tour-hovedstad for en dag. Vi og forvaltningen har målrettet arbejdet for at blive en del af holdet. Det er resultatet af, at vi gennem årene har profileret os, det er ikke tilfældigt, at Sønderborg er den del af den her event. Det er fantastisk, at vi lykkes med at nå i mål. Etapen styrker vores profil indadtil og udadtil, og vi får en dag og en uge med flere turister og besøgende, der vil skabe liv i gader og stræder. Det er enestående og historisk, siger han.

Sønderborg: I de senere år har Sønderborg arbejdet målrettet for at få større sportsbegivenheder og kulturbegivenheder til Sønderborg. Af de største begivenheder har været Spejdernes Lejr på Kær Vestermark i 2017 med 37.000 spejdere og frivillige, og til juni i år kommer Bon Jovi og spiller koncert samme sted for op til 35.000 mennesker.

Mange øjne på Sønderborg

Borgmesteren fremhæver også den målrettede indsats.

- Vi har haft Spejdernes Lejr og store koncerter, og det her er bare fem gange større. Det betyder, at der kommer så mange øjne på Sønderborg og så meget omtale af Sønderborg. I Sønderborg ved vi, at der ikke kommer noget af sig selv til Sønderborg. Vi har vist, at det her er et spændende område, hvor vi kan og vil nogle ting. Når vi den 5. juli 2021 har vist, at det kan vi også magte, den stolthed i området kan man ikke sætte pris på, siger borgmester Erik Lauritzen (S).

Folketinget satte i 2017 17 millioner kroner af til Tour de France i Danmark. Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V), valgt i Sønderborgkredsen, har blandt andet deltaget i cykelløbet Team Rynkeby, som cykler fra Sønderjylland til Paris.

- Når man selv har cyklet gennem flere år og kender til det lokale cykelmiljø i Sønderborg, så ved man, at vi har meget stærke lokale kræfter, som kan bidrage til at skabe en helt unik ramme for afslutningen i Sønderborg. Det er vist tidligere, og jeg glæder mig til, at vi i Sønderborg tager imod verdens største cykelløb. Der er lavet et stort arbejde fra regeringen, kommunerne, organisationer og mange andre gode kræfter for at det har kunnet lykkes. Nu kan forberedelser til dette mega event begynde, siger Ellen Trane Nørby.