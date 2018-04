Politikere er positive overfor fleksibel skolestart

Sønderborg: Står det til formanden for børne- og uddannelsesudvalget, så kan rullende skolestart være realitet fra næste skoleår på de to folkeskoler på Nordals.

- Jeg er absolut meget positiv. Det vil være en fordel, når vi skal fange, hvornår det passer bedst for barnets udvikling at begynde i skolen. Overgangen mellem børnehave og skole vil blive klart bedre og understøtte det enkelte barn, siger Claus Klaris (V).

Med optag flere gange om året har de professionelle omkring barnet samt forældrene større mulighed for at vurdere det enkelte barns udvikling i forhold til skolestart, lyder det i ansøgningen fra Nørreskov-Skolen og Nordals Skolen om at optage nye børn i indskolingen tre gange om året. Altså i hvilket tilfælde det giver mening for det enkelte barn at blive et par måneder ekstra i børnehaven og for andre at starte et par måneder før i skolen.

- Jeg synes, det er positivt, når nogle skoler tør prøve noget anderledes. Der er nogle rigtig gode betragtninger i rullende skolestart. At skolen skal formes efter børnenes behov, siger udvalgsmedlem Didde Lauritzen (S).