Politikere dropper kæmpe solcellepark ved Holm

Holm: Et enigt teknik- og miljøudvalg har besluttet at droppe planerne om en kæmpe solcellepark ved Holm.

Det var solenergiselskabet Better Energy A/S, som ville opstille 92.500 solcellemoduler på et område på 53 hektar nord for Holm. I oktober sidste år godkendte det daværende teknik- og miljøudvalg igangsættelsen af et kommuneplantillæg samt en lokalplan for området. I november var der borgermøde om projektet.

Men nu har det nye teknik- og miljøudvalg besluttet at annullere kommuneplantillægget og lokalplanen for projektet.

- Der kommer ikke en solcellepark i Holm. Det er aflyst. Når man kigger i de kommuneplaner, der er for Holm, giver det ikke mening, at det solcelleanlæg skal være der, siger udvalgsformand Aase Nyegaard (Fælleslisten).

Det glæder formanden for Holm Sogneforening, Kristian Dreyer. Foreningen har i forbindelse med idéfasen for projektet indsendt høringssvar til kommunen.

- Vi er glade for, at forvaltningen og politikerne har lyttet til det, vi sagde til borgermødet. Det var også det, vi skrev i svaret til idéoplægget. Vi anbefaler, at de laver en større analyse af placering af solcelleanlæg. Det undrede os også, når Holm nu har en lokalplan, der siger, at der ikke skal placeres større tekniske anlæg her, siger Kristian Dreyer.