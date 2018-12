Tidligere i december fortalte byrådsmedlem Daniel Staugaard (V), at hans politiske engagement i en trafiksikker vej ved Egernsund gav et par breve, han følte var chikane eller hadefulde. Men det er ikke usædvanligt. Mange af Sønderborgs politikere har oplevet enten chikane, hadebreve eller direkte trusler.

Sønderborg: Et flertal af de erfarne politikere i Sønderborg Byråd har oplevet trusler, chikane eller hadefulde ytringer mod dem på grund af deres politiske virke. JydskeVestkysten har spurgt alle politikere, der har siddet i byrådet i mere end denne byrådsperiode. Det er 17 politikere, og heraf svarer otte, at de har oplevet chikane, had eller trusler, mens fem svarer nej. Fire har ikke svaret.

Formand for sundhedsudvalget, Helge Larsen (S), har oplevet direkte trusler på livet. Det skete efter et stort borgermøde i Frihedshallen om asylcenter på kasernen i Sønderborg.

- Jeg fik to anonyme beskeder på Facebook. I dem begge stod der, at jeg skulle slås ihjel på grund af mine holdninger, fortæller Helge Larsen. Han havde på mødet klart talt for at tage imod flygtninge. Helge Larsen talte om en 20-årig mand fra Syrien, han selv havde været med til at tage imod. Han kom med en plastikpose. Det fortalte politikeren om på mødet.

- Jeg sagde: "Jeg tror ikke, at nogen har tilrettelagt en karriereplan sådan, at den skal kulminere i et fremmed land, og alt man har med fra fortiden er, hvad der kan være i en bærepose", fortæller Helge Larsen. Derefter fik han truslerne på livet, som han aldrig anmeldte til Syd- & Sønderjyllands Politi.

- Det var meget ubehageligt, men jeg valgte at tie det ihjel for ikke at eskalere situationen, som på det tidspunkt var ret ophedet, fortæller Helge Larsen. Efter et stykke tid skrev den ene trusselskriver, at han havde fortrudt.

- Så der er håb - trods alt. Problemet er, at det er så nemt at fyre en masse af, når man ikke står ansigt til ansigt, siger Helge Larsen.