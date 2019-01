Politiker sætter privatkoncert på højkant for Danmarks Indsamling

I forbindelse med Danmarks Indsamling har det socialdemokratiske folketingsmedlem Benny Engelbrecht valgt at sætte en privatkoncert på auktion.

Sønderborg: Støt en god sag og få en intimkoncert med en politiker.

- Danmarks Indsamling går til en rigtig god sag og den vil jeg gerne støtte. I år har jeg besluttet, at give et alternativt bidrag, nemlig en times koncert hjemme i stuen, på arbejdspladsen eller i en forening. Det håber jeg, at folk vil tage godt imod, siger Benny Engelbrecht, der altid har spillet musik og haft en musikbutik i Sønderborg.

Danmarks Indsamling blev holdt første i 2007. Den finder sted én gang om året, og består af et samarbejde mellem 12 humanitære organisationer og DR. Formålet med indsamlingen er at hjælpe mennesker i nogle af verdens fattigste lande med at nå nogle af FNs verdensmål.

Der kan bydes på Benny Engelbrechts og mange andres auktioner til fordel for Danmarks Indsamling på Lauritz.com til og med den 2. februar. Alle beløb går ubeskåret til Danmarks Indsamling 2019.