Sønderborg-Broager-Egernsund: Byrådsmedlem for Venstre, Daniel Staugaard, er måske mest kendt for at kunne nappe et maraton i et køkken. Når vildt er nedlagt, ramsløg lavet til salt og pesto - og gamle hybevinflasker er fundet frem, så er den madglade politiker i sit es. Men han er også "vild med dans" - for under Broager Ringridning strøg han lige ud på dansegulvet til noget 90-er' pop - og fik en skade. Nu skriver han på sin Facebookprofil, at det ene knæ nærmest er totalskadet:

"Min danseskade fra Broager Ringridning er blevet CT-skannet, og resultatet fik jeg i dag. Det forreste korsbånd er revet over, skade på menisken og stræk på ledbåndet. Så det er ikke underligt, at det gør ondt, og at det er ustabilt. (bageste korsbånd røg på skiferie i 2018). Nu er jeg henvist til OUH (Odense Universitets Hospital, red.), så tager de stilling til, om det ene eller begge korsbånd skal opereres."

JydskeVestkysten går efter at få hele historien og præcision i sygehistorien, og stiller derfor spørgsmålet:

- Er det venstre eller højre knæ, der er skadet?

- Venstre - selvfølgelig, svarer Daniel Staugaard.

Det dårlige knæ skulle dog ikke være en forhindring for, at Daniel Staugaard deltager i Venstres krisemøde i hovedbestyrelsen på lørdag. Staugaard bakker officielt Venstres samlede formandskab op, men historisk har han været en Kristian Jensen-støtte. Det var han i den første formandskrise i 2014, og det er han i dag. Selv på Staugaards profilbillede på Facebook er han et stort smil sammen med næstformand Jensen.