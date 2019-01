Politijagt ender på tankstation

To unge mænd forsøgte fredag eftermiddag at flygte fra politiet i en stjålet bil.

Sønderborg: Der udspillede sig fredag eftermiddag et mindre drama i kvarteret omkring Kløvermarken i Sønderborg. En mand havde anmeldt til politiet, at hans bil var blevet stjålet, og den støder politiet så senere ind i på Kløvermarken.

Føreren af bilen var en 16-årig ung mand, og han besluttede sig for at forsøge at stikke af fra politiet. Det faldt ikke heldigt ud, og det hele endte på en tankstation, hvor bilen kørte galt.

De to unge mænd i bilen slap med mindre skader, men de er nu sigtet for brugstyveri, og den 16-årige havde af gode grunde heller ikke noget kørekort.