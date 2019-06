Politiet vil have indbruds-narkobande fængslet

Sønderborg: Syd- & Sønderjyllands Politi har fået lidt af et gennembrud i den sag om en gruppe kriminelle, der både er sigtet for ret omfattende indbrudstyverier og narkotikahandel i Sønderborg-området. Tre mænd blev anholdt og sigtet torsdag aften, og to af dem - måske alle tre - bliver fremstillet i et grundlovsforhør fredag. De to mænd er på 21 og 29 år. Syd- & Sønderjyllands Politi vil begære dørene lukket, som det nærmest sker per automatik i narkosager - og dertil mener politiet, at der er endnu flere medgerningsmænd på fri fod. Derfor ønsker politikommissær og leder af lokal efterforskning syd ved Syd- & Sønderjyllands Politi, Jens Peter Rudbeck, ikke at oplyse yderligere i sagen.