Sønderborg: Søndag aften rykkede politiet ud til Føtex, hvor en 13-årig pige blev taget for butikstyveri. Hun havde stjålet kosmetik for 221 kroner. Forældrene og den sociale bagvagt blev underrettet. Senere samme aften fik politiet en melding om, at en gruppe unge røg hash ved børnehaven tæt ved Humlehøj-Skolen. En patrulje kørte til stedet og fandt ganske rigtige en flok unge hashrygere. PÅ en 21-årig mand blev der fundet 1,5 gram hash. Natten til mandag var det en 26-årig mand, der blev standset i en bil på Alsgade. Han er sigtet for narkokørsel, og der blev fundet 12,3 gram hash i køretøjet.