Politiet skyder ved Alsion

Sønderborg: En større styrke betjente fra Syd- & Sønderjyllands Politi deltager torsdag og næste torsdag i en stor øvelse i Sønderborg by. Politiet træner hele tiden deres mandskab til det daglige arbejde, men også ved kriser, hvor de skal sættes ind i forhold til for eksempel bevæbnede gerningsmænd. Øvelserne de to torsdage er fra klokken 18 til to om natten fredag. Her vil man kunne opleve meget realistiske scener i Sønderborg, når politiets reaktionspatruljer sammen med redningsmandskab øver sig ved Alsion og midt i Sønderborg.Der bliver kørt med udrykning og skudt med løs ammunition. Men det hele er altså blot en øvelse. Alle politiets køretøjer, der deltager i øvelsen, er forsynet med øvelsesskilte. Da øvelsens præcise indhold helst skal komme som en overraskelse for betjentene, ønsker politiet ikke at give flere detaljer om øvelsen.Politiet beder om forståelse og beklager de gener, øvelsen måtte give. Har du som borger i Sønderborg spørgsmål til øvelsen, kan du kontakte vores vagtcentral på telefon 114.