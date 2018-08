Politiet opgiver at opklare påsatte brande på kro

Selv om Syd- & Sønderjyllands Politi nu har henlagt sagen om to påsatte ildebrande på Stationskroen i Broager, vil forsikringsselskabet Alm. Brand stadig betale 100.000 kroner for oplysninger, der kan føre til en opklaring af sagen.

Broager: I september blev der to gange sat ild til Stationskroen i Broager, hvor der er lejligheder over kroen. Den ene ildebrand var ret voldsom, og brandtekniske eksperter fra Syd- & Sønderjyllands Politi slog hurtigt fast, at begge brande var påsatte. Arnestederne var ved den seneste brand i to forskellige lejligheder, hvor beboerne ikke var hjemme. Men på intet tidspunkt har politiet fået et afgørende gennembrud. Nu - efter et års efterforskning - henlægger politiet efterforskningen, men det får ikke forsikringsselskabet Alm. Brand til at opgive, at sagen bliver opklaret. Selskabet fastholder en dusør på 100.000 kroner for oplysninger, der vil føre til, at sagen bliver opklaret.

- Det er en sag, der har haft stor lokal bevågenhed, og alle er interesserede i, at den eller de skyldige blive draget til ansvar for det, der er sket. Derfor har vi besluttet at holde fast i at udbetale dusøren, hvis der kommer nye oplysninger, der kan gøre, at sagen bliver opklaret, siger skadedirektør Brian Wahl Olsen, Alm. Brand.

Ved den første brand blev ejendommen voldsomt røg- og vandskadet, og beboerne måtte flytte. Ejendommen var derfor ubeboet, da der atter blev sat ild til den et par uger senere. Her udbrændte kroens første sal og tagkonstruktion. I august 2017 var der indbrud på kroen, og det har politiet også haft med i efterforskningen, men altså uden at det har ført til en opklaring.