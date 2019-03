Politiet måtte opgive at fange vanvidsbilist

Nordals: Det var en hidsig politijagt, der udspillede sig over et kvarters tid natten til onsdag på Nordals: En politipatrulje ville kort før klokken et i kontakt med en bilist ved Møllehøjvej og Oksbølvej i Stevning. Men bilisten i en sort Mondeo ville ikke standse. Tværtimod satte han fart i køretøjet.

- Patruljen satte efter ham, og de kunne se, at det var en gammel kending. Men han ville ikke stoppe, og på et tidspunkt kørte han ind i politibilen, fortæller politikommissær Jens Peter Rudbeck, der er leder af lokal efterforskning syd ved Syd- & Sønderjyllands Politi. Flugtbilisten kørte også over for rødt lys, ligesom han tog vejen den gale vej omkring et helleanlæg. Der er tale om en 24-årig mand, som politiet så sent som dagen før også var i kontakt med i en anden anledning. Politiet måtte opgive af følge vanvidsbilisten, der i første omgang er sluppet for politiets interesse.

- Vi var også i telefonisk kontakt med ham i nat, men han havde ikke lyst til at tale med os, fortæller Jens Peter Rudbeck, men det vil ske på et senere tidspunkt. Ingen personer er kommet til skade under biljagten.