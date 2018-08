Politiet lukker voldtægtssag

Sønderborg: Der er ikke flere spor at efterforske i en sag om et voldtægtsforsøg ved Mølleparkens Plejehjem i juli. En 17-årig pige anmeldte, at hun var blevet forsøgt voldtaget, og at gerningsmanden var 25-35 år. Pigen forklarede, at hun onsdag 4. juli om formiddagen var blevet forsøgt voldtaget på en grussti bag ved plejehjemmet. Men nu lukker Syd- & Sønderjyllands Politi sagen, hvor en 16-årige dreng dagen efter det anmeldte voldtægtsforsøg blev sigtet i sagen og fremstillet i et grundlovsforhør. Han blev dog løsladt, fordi retten ikke fandt politiets sag mod drengen stærk nok.

- Der er ikke flere spor i sagen. Efterforskningen er stoppet, og sigtelsen mod den 16-årige dreng er frafaldet, siger vicepolitiinspektør Carsten Arentoft Andersen, central efterforskning ved Syd- & Sønderjyllands Politi.

Pigen har til politiet forklaret, at en ældre herre - nok 60-70 år - så voldtægtsforsøget og råbte både offeret og gerningsmanden an. Ifølge pigen råbte den ældre herre:

- Hallo - hvad har I gang I?

Men vidnet har aldrig henvendt sig hos politiet, og nu er der altså ikke mere at efterforske.

- Det er ikke fordi, I mener, at der er tale om en falsk anmeldelse?

- Nej, det er der ikke noget, der tyder på, siger Carsten Arentoft Andersen.