Sydals: En 18-årig mand, der søndag morgen blev anholdt og sigtet for voldtægt på Sydals, er blevet løsladt igen.

Manden er fortsat sigtet i sagen, men myndighederne har vurderet, at der ikke var grundlag for at foretage et grundlovsforhør.

- Vi har vurderet, at der er nogle ting, der skal undersøges, før der er grundlag for en fremstilling, siger vagtchefen ved Syd- og Sønderjyllands Politi.

Sidst på eftermiddagen søndag er politiet fortsat ved at undersøge de nærmere omstændigheder i sagen, lyder det.

Forbrydelsen skal være sket til en fest på Sydals natten til søndag omkring klokken 03.30. Offeret er en 17-årig pige.

- Voldtægten fandt ifølge anmeldelsen sted til en privat fest. Jeg fornemmer, at offeret og den formodede gerningsmand kendte hinanden i forvejen, men jeg ved det endnu ikke med sikkerhed, sagde vagtchef Ole Aamann søndag formiddag.

Det var pigens mor, der søndag morgen anmeldte voldtægten.

Kort tid efter blev den 18-årige mand anholdt.

Både pigen og den formodede gerningsmand er fra Sønderjylland, men de er ikke fra lokalområdet, hvor festen blev holdt.

Vagtchefen ønsker ikke at komme ind på, hvilke forklaringer der har været om selve forløbet. Det er heller ikke muligt at få oplyst, hvorvidt de to personer kender hinanden i forvejen.

Den anholdte nægter sig skyldig.