Politiet i biljagt på Als

Als: Sent tirsdag aften kort før midnat og et lille kvarters tid ind i natten til onsdag var politiet på en hidsig biljagt over store dele af Als. Ved Omfartsvejen i nærheden af Augustenborg ville en mand i en sort BMW - med tyske nummerplader - ikke standse, da en politipatrulje ønskede det. Han stak af ind igennem Augustenborg derefter mod Fynshav, ud på Østkystvejen og retur mod Augustenborg. Biljagten sluttede brat, da den sorte BMW endte i en mur ved Bromose.

Manden er 18 år og sigtet for en lang række overtrædelser af færdselsloven, han havde 3,3 gram hash på sig, og han er sigtet for narkokørsel. Han havde også en peberspray i bilen, og det er han også sigtet for.