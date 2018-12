Politiet henlægger sjælden sag om forsvunden urne

Broager: På et tidspunkt fra oktober 2016 til august 2018 har nogen gravet en urne op fra de ukendtes grav på Broager Kirkegård.

Kirkegårdspersonalet opdagede i slutningen af august, at urnen var væk, og anmeldte sagen til politiet. Men trods afhøringer af de pårørende er det ikke lykkedes Syd- og Sønderjyllands Politi at få opsporet, hvornår og hvorfor urnen er blevet gravet op.

- Vi er også blevet kontaktet af vidner, som har set personer på kirkegården en nat for længere tid siden. Heller ikke det har kunnet hjælpe os videre, fortæller politikommissær Thomas Berg, Syd- og Sønderjyllands, som derfor har henlagt sagen.

Urnen indeholdt asken af en 33-årig mand.

Hvad der er årsagen til, at kirkegårdspersonalet opdagede, at urnen var væk, ønsker Thomas Berg ikke at udtale sig om.

Det sker en sjælden gang, at politiet modtager anmeldelser om hærværk mod gravsteder. F. eks at gravsten er væltet, eller at granitkors eller duer er slået i stykker. Thomas Berg har dog ikke før oplevet, at resten af en afdød er gravet op og fjernet.

At grave en urne op er krænkelse af gravfreden, som straffes med bøde eller fængsel i op til seks måneder.