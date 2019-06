Politiet fik en travl nat

SØNDERBORG: Antallet af påvirkede bilister bag rattet i biler under kørsel mandag og tidligt tirsdag leder nærmest tanken hen på en lidt halvvild weekend. Ved to-tiden blev en personbil standset i Alsgade, hvor den 25-årige mandlige fører af bilen viste sig at være spirituspåvirket, så hans kørsel blev stoppet på stedet. På Kærvej standsede politiet en time forinden en motorcyklist, som kørte uden lys, han havde intet kørekørt, og motorcyklen var hverken indregistreret eller forsikret. Den ikke lovlydige motorcyklist er 18 år og er fra Sønderborg.

På Hvedemarken tog en 17-årig mand kort efter midnat chancen og kørte en tur uden voksen ledsager med kørekort, og dermed overtrådte han færdselsloven og må nok vente et stykke tid endnu med at få kørekort med ret til at føre bil uden voksen assistance.

Midt på dagen mandag standsede politiet en 22-årig bilist på Brovej ved Broager. Manden var påvirket af stoffer og kørte bil i frakendelsestiden, så der venter også ham et par sigtelser.