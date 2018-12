Politiet efterlyser mand, der stjal kreditkort

Gråsten: I forbindelse med et indbrud på Marina Fiskenæs natten mellem den 5. og 6. november blev der blandt andet stjålet flere kreditkort. En person har forsøgt at hæve på kreditkortene, og på det ene kort lykkedes det at hæve et større beløb.

Syd- og Sønderjyllands Politi vil meget gerne høre fra alle, der mener at kunne genkende enten personen eller vedkommendes tøj. På andre billeder ses det, at der er tale om to personer, som ankommer til stedet sammen. Det kan også ses, at der passerer mindst en person forbi på cykel. Det vidne, vil politiet også gerne høre fra. Billederne er optaget ved Sydbank i Augustenborg klokken cirka 05.00 om morgenen tirsdag den 6. november.

En anden hævning skete i Danske Bank i Gråsten klokken 02.53. Også her hører politiet gerne fra vidner, der måske har set mændene.

Manden på billedet beskrives som: Iført vinterjakke, men farven er usikker, da kameraet om natten kan forvrænge farven, men sandsynligvis mørk, blå eller grå jakke med hætte samt maskering. Han har Park handsker på. Højden er ukendt.

Man kan kontakte Syd- og Sønderjyllands Politi, Områdecenter Syd, på telefon 114.