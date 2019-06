Politiet efterforsker mulig voldtægt ved Sønderborg Slot

Tidligt i morges var politihunde og betjente i færd med at undersøge bastion for mulige spor.

Sønderborg: Tidligt i morges valgte Syd- og Sønderjyllands Politi at afspærre et område nordøst for Sønderborg Slot efter anmeldelse af en voldtægt.

Hvornår det skulle være foregået, ønsker politiet ikke at oplyse nærmere om.

Vidner har til JydskeVestkysten fortalt, at der har været unge studenter, som har festet i parken omkring Sønderborg Slot i weekenden. Da slottets medarbejdere mødte på arbejde, kunne de blandt andet konstatere, at der var smidt halm og øldåser i parken.

Betjente og politihunde har koncentreret sig om at undersøge resterne af den middelalderlige bastion nordøst for slottet. Bastionen er overdækket, og offentligheden har adgang til dens indre.

Afspærringen blev ophævet igen klokken 8, hvorefter håndværkere, der gennem længere tid har restaurere murværket, kunne gå i gang med deres arbejde.

Politiet, som i første omgang kun ville oplyse, at man var i færd med at efterforske en mulig forbrydelse, ønsker for nuværende ikke at oplyse yderligere detaljer.