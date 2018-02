Politiet: Vi er tæt på afgørelse i Ring of Fire-sagen

- Vi har haft Arbejdstilsynet til at se på sagen, og vi har ventet på en udtalelse derfra. Den har vi nu, og vi skal så vurdere den i forhold til sagen. Så ja, jeg forventer, at vi kan træffe en afgørelse i uge otte, siger Klaus Meinby Lund.

De værst tilskadekomne blev straks fløjet med helikoptere til Odense Universitets Hospital og Flensborg Sygehus, mens andre blev kørt til sygehuse i Aabenraa og Sønderborg. Borgmester Erik Lauritzen (S) har tidligere udtalt, at han ikke mener, at skateshowet "Ring of Fire" skal være en del af "Sønderborg Breakdown" i 2018, der er en stor event for skatere og andre dele af streetkulturen, som Sønderborg Kommune har været medarrangør af.

20. maj 2017 gik det helt galt, da flere hundrede tilskuere var på plads ved havnen i Sønderborg. I et splitsekund forandrede et spændende show sig til en ulykke, da vinden tog fat i flammer med brandbar væske, og en flok børn blev ramt. Syv børn i alderen 9-14 år blev forbrændt. Det gik især ud over to drenge, der fik svære 2. og 3. grads forbrændinger på store dele af kroppen.

Sønderborg: Efter ni måneders efterforskning skulle Syd- & Sønderjyllands Politi nu i løbet af et par uger være klar til at afgøre Ring of Fire-sagen fra Sønderborg.

Må aldrig ske igen

Hvis der rejses tiltale, vil der gå et stykke tid, før sagen kommer for Retten i Sønderborg. Alligevel glæder Mogens Dankert fra Sønderborg sig. Han er far til den niårige Christian Dankert, der efter ulykken var indlagt på Rigshospitalet i København med svære forbrændinger på overkroppen og arme.

- Det er en god ting, at der kommer lidt skred i sagen. Det har vi efterlyst længe. Det vigtige for Ulla - min kone - og mig er, at vi får nogle svar på, hvorfor det skete - og ikke mindst hvad man kan gøre, for at det aldrig sker igen, siger han.

Faderen fortæller, at det går fremad for drengen, men at han aldrig bliver helt fri for men efter ulykken.

- Det klør rigtig meget i arvæv, og vi skal smøre ham stort set hele tiden. I maj skal vi til endnu en kontrol på Rigshospitalet, hvor vi måske bliver lidt klogere på hvad der skal ske. Men han skal nok på et senere tidspunkt have nogle operationer, især på grund af at huden ikke kan give sig og vokse, hvor han er forbrændt. Men også kosmetisk. Vi har en glad dreng, der lever i nuet, men vi forbereder ham også på, at han nok altid vil have noget ar efter ulykken, siger Mogens Dankert.