Politiadvarer mod tricktyve i Sønderborg

Tricktyveri: I Perlegade i Sønderborg mellem klokken 9 og 9.30 lørdag blev en frisør udsat fort tricktyveri. To mænd indfandt sig i salonen og spurgte til herreklip. De er et øjeblik alene i salonen, og her lykkedes det dem at stjæle en bankpung med 350 kroner og 50 euro. Det oplyser Syd- og Sønderjyllands politi.

- Vi advarer nu andre handlende om disse to, fortæller vagtchef Ivan Gohr Jensen.

De to mænd beskrives som tysktalende, 160-165 centimeter høje, østeuropæiske af udseende, 20-23 år, iført kasketter, mørke i huden. Den ene beskrives som en hårdtype, imens den anden har let skæg i ansigtet.