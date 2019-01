Dybbøl: Onsdag klokken 16.11 eftersatte en politipatrulje en 25-årig mand i bil. Det skete på Aabenraavej i Dybbøl. Han blev jagtet et par minutter, hvorefter han kørte ind på en mark, hvor han flygtede. Patruljen kørte om på den anden side af marken, hvor manden blev fanget. Han er sigtet for flere overtrædelser af færdselsloven. Det er kørsel med euforiserende stoffer i blodet, for at køre venstre om et helleanlæg samt for kørsel under frakendelse af kørekort. /kat