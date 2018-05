Politi i biljagt efter 17-årig

Sønderborg: Onsdag klokken 20.56 forsøgte politiet at standse en personbil på Ringgade i Sønderborg, men føreren af bilen ville ikke standse og kørte videre.

Det indledte en biljagt, hvor føreren af personbilen, der er en 17-årig mand fra Sønderborg, kørte ad Søgræsvej, ind over et grønt område og over en cykelsti. Bilen var tæt på at påkøre flere på sin vej, og på cykelstien måtte flere børn springe til side for ikke at blive ramt.

Den 17-årige ramte flere trafikskilte, men ingen personer kom til skade under jagten. Efter lidt under ti minutter fik politiet standset ham. Det viste sig, at han var påvirket af euforiserende stoffer, ikke havde kørekort og havde stjålet bilen, han kørte i.

Politiet fandt desuden også ulovlige knive i bilen.

Den 17-årige fremstilles torsdag klokken tolv i retten i Sønderborg for blandt andet at have bragt andres liv i fare.