Politi advarer om sommer-tendens: Lad være med at hoppe i vandet fra broen

Det er et udbredt fænomen at unge vovehalse springer i havnebassinet i Sønderborg fra Christian d. 10.'s bro. Syd- og Sønderjyllands Politi opfordrer til, at man lader være.

Vovehalse i varmen: Fredag aften fik Syd- og Sønderjyllands Politi en anmeldelse om en gruppe unge, som sprang i havnebassinet i Sønderborg fra Christian d. 10.'s bro, også kendt som den gamle bro.

Da en patrulje ankom til stedet, fandt de ikke nogen, som havde været i vandet. Hverken på- eller omkring broen. Men vagtchef Torben Møller fra Syd- og Sønderjyllands Politi forklarer, at det er et tilbagevendende fænomen sommer efter sommer. Men det er farligt, understreger han. I havnebassinet er der både trafik af større og mindre både, og derfor kan der være risiko for ulykker.

- Der kan blive udstedt bøder for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen. Men vi vil mest af alt have folk til at holde op, fordi det er farligt, forklarer vagtchefen.