Polisk krav om bedre P-muligheder

Det er her nær Sønderborghus og Vingården blandt de øvrige offentlige p-pladser, at Stefan Lydal forestiller sig et centralt parkeringshus opført. Foto: Henrik Rath

Med Føtex' beslutning om tidsbegrænset parkering er p-situationen i midtbyen spidset yderligere til. Havnens p-hus vil formentlig også blive fyldt op, når Alsik åbner til foråret, så situationen råber på et nyt p-hus, mener DF's Stefan Lydal.

Sønderborg: Ansatte i bymidtens butikker og virksomheder slås om en plads til bilen. Særligt tydelig tydeligt er det blevet efter at Føtex med virkning fra tirsdag har lavet tretimers parkering på de mange pladser på taget af varehuset. Det sker for i højere grad at kunne hjælpe kunderne til en p-plads. Tilbage står endnu flere med job i midtbyen og skal flytte bilen eller stille p-skiven med få timers intervaller. - Jeg bor selv i Perlegade og har tænkt meget over problematikken. Der skal uden tvivl et ny p-hus til i centrum. Vel at mærke et, hvor der både kan tilbydes korttidsparkering og langtidsparkering eventuelt på en form for abonnementsordning, siger DF's byrådsmedlem og næstformand i Teknik- og miljøudvalget, Stefan Lydal og fortsætter: - Vi var inde på emnet, da byråd og fagudvalg havde seminar i januar, men vi er nødt til at få noget sat i gang, og jeg forestiller mig, at vi får det sat på dagsordenen, når der er udvalgsmøde næste gang, siger Stefan Lydal.

Del af bystrategi Det møde er den 12. juni, men Lydal har allerede selv for et par måneder siden sendt forslag ind til kommunens forvaltning med mulige løsninger. Økonomidirektør Bjarke Eriksen bekræfter modtagelsen, men kan ikke kommentere konkret på det: - Parkeringsforholdene i bymidten er udfordret, og i april blev der taget hul på en bystrategi, hvor der er særlig fokus på netop det, siger han. Også formanden for Teknik- og miljøudvalget, Aase Nyegaard fra Fælleslisten, ser parkering i det centrale Sønderborg som et vigtigt emne. - Der er også derfor, at det nu indgår som en del af bystrategien. Jeg snakker med mange, som påpeger problemet. En ældre herre ringede til mig og foreslog en etage ekstra oven på Føtex. Det ved jeg slet ikke, om kan lade sig gøre, men det er et godt eksempel på, at vi skal tænke ud af boksen for at løse problemet. Betaling er en mulighed, men det skal være, så alle kan være med, understreger Aase Nyegaard.