Nordals: Det er sportsligt den største udfordring for Egen UI nogensinde, når klubbens bedste hold fra serie 1 onsdag 5. september møder Vendsyssel fra Superligaen, hvor holdet fra Hjørring er placeret i ligaens midterfelt. Egen UI er kendt for at gøre enhver serie 1-kamp til lidt af en fest, men til pokalbraget vil der blive gjort særligt meget ud af det hele.

- Vi laver pubstemning på terrassen og i cafeteriet. Vi åbner allerede portene klokken 15.15, og så er det med kolde fadøl, mad, musik og sport i tv. Derfor håber vi, at mange vil møde tidligt op. Både for at få stemningen med, men også for at komme ind og få en god plads til kampen. For vi tror og håber, at virkelig mange tilskuere kommer fra hele øen, siger Jan Prokopek Jensen fra Egen UI:

Der vil også være konkurrencer med fine sponsorpræmier, og spillere fra Egen UI's ungdomshold vil være med til indløb på bane før kampen, hvor der også vil blive skudt røgbomber i luften i Egen UI's grønne og gule farver for at gøre det ekstra festligt.

- Jeg vil sige, at det nok er en god idé, hvis alle der bor tæt på går eller cykler til stadion, for der bliver rift om parkeringspladserne. Vi glæder os helt vildt. Den transportable tribune fra Sønderborg Stadion bliver kørt herop, og det bliver bare så stort for spillere og alle os andre omkring klubben, siger Jan Prokopek.

Egen UI (serie 1) - Vendsyssel (Superligaen)

Onsdag 5. september klokken 17.15 på Linak Arena i Guderup.