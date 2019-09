Pokalen kom til Sønderborg

Netop de frivillige var der brug for til aftenens kamp. FC Sønderborg har kaldt ekstra frivillige ind til at betjene grill og billetsalg, så dagens publikum hverken skulle gå sultne eller tørstige fra stadion.

- Vi har bestilt 500 pølser til dagens kamp. Der er 12 kasser sodavand, og i dag sælger vi også fadøl, det plejers ellers at være flasker fra køleskabet, siger Kasper Otten, som er talenchef i FC Sønderborg, han har i dag lovet at give en hånd med sammen med de frivillige.

Sydbank havde gjort klar med kæmpe-dart, lodtrækning af VIP-billetter til Pokalfinalen og mulighed for at tage billede sammen med pokalen.

Sønderborg: I anledning af dagens kamp fejrede turnerings hovedsponsor, Sydbank, "minipokalfinale" på Sønderborg Stadion. De sørgede for, at oplevelsen blev lidt ekstra for den lokale klub.

Mere planlægning end normalt

I løbet af dagen op til kampen så vejret meget usikkert ud, det havde regnet flere gange, men en time før kampstart bragede solen igennem skyerne.

Det passede med tilskuernes ankomst, og selvom turen var lang, havde Viborg FF også mange fans på stadion.

- Vi har skulle gøre en del for at blive klar til kampen i dag. Telefonerne har været travle i løbet af ugen for at få kordineret det hele. Vi har jo fire sikkerhedsvagter på i dag, det har vi ellers aldrig, jeg tror nu heller ikke, at de får travlt, fortæller Kasper Otten grinende.

Lidt mere end en halv time af kampen stod det lige imellem de to klubber. Spillerne fra FC Sønderborg kæmpede hårdt for at holde Viborg fra fadet, men efter 34 minutter kom Viborg FF foran 1-0, og gjorde det kort efter til 2-0 på et flot spark fra kanten af feltet.

Efter 2-0 målet sagde en af FC Sønderborg tilskuerne smilende, at nu handlede det nok bare om ikke at tabe med ti.