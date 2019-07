SØNDERBORG: Hotel Alsik har haft stor tilstrømning af mennesker, der gerne vil op og nyde udsigten fra Point of View på 16. sal, siden hotellet åbnede 6. maj. I sommerferieperioden har hotellet derfor valgt at holde åbent til klokken 20 om aftenen, for at så mange som muligt kan komme op at få sig et kig ud over Alssund og Flensborg Fjord og hele Als. Folk er velkomne til at henvende sig i receptionen, så hjælper personalet gerne med en kode til elevatoren.