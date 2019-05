Plejehjemssag behandlet med politisk stikpille

Selv om et enigt byråd gav Dalsmark Plejehjem et år mere i driftsaftale, mens man venter på Ankestyrelsen, så kunne den politiske uenighed ikke skjules.

- Sagen om Dalsmark har været beskrevet som et politisk cirkus. Det har aldrig været et spørgsmål om, hvorvidt byrådet var for eller imod Dalsmark, som gør det godt. Heller ikke rød eller blå politik. For Slesvigsk Parti handler det ikke om ideologi, så vi følte behov for at trække i bremsen, sagde Stephan Kleinschmidt (SP) som sammen med Fælleslistens Aase Nyegaard var med til at stoppe en en proces, der ud fra den daværende juridiske vurdering ellers sigtede mod en hjemtagelse til kommunal drift.

Sønderborg: Sagen om den kommunale aftale med Danske Diakonhjem om driften af Dalsmark Plejehjem er andet end jura. Det kom pænt frem, da et ellers enigt byråd nu har udskudt en opsigelse af aftalen med et års tid. Men det kun fordi, at Ankestyrelsen, der skal se på den omstridte jura fra to advokatfirmaer, endnu ikke er kommet til en afgørelse.

- Det har været rigtig svært at forstå sagen via de to advokatfirmaer, så det er meget fint at vente på en objektiv vurdering fra Ankestyrelsen, tilføjede hun.

Også Aase Nyegaard understregede, at hun er glad for de værdier, som Dalsmark repræsenterer:

- Men det er vigtigt for os, at Dalsmark får en chance for at byde ind, hvis Ankestyrelsens svar giver en mulighed. Det er godt med et alternativ til det kommunale.

Venstres Tage Petersen glædede sig dog over, at man nu får lidt mere tid og ro på for både ansatte og personale:

- Der var et langt forarbejde i den her sag, så jeg kan da godt blive bekymret for fremtiden, når man pludselig undsiger sin beslutning og trækker i bremsen. Det her er ikke pænt for nogen.

Ros til S fra V

Daniel Staugaard (V) roste Socialdemokratiet for at have lyttet og Preben Storm(S) gjorde det klar, at man med den oprindelige beslutning ikke havde grund til at tro, at forvaltningen ikke havde givet korrekte oplysninger.

Den oprindelige begrundelse for at opsige aftalen var, at man mente det var ulovligt at fortsætte samarbejdet, uden at driften kom i udbud.

DF's Stefan Lydal var på linje med Venstre med en forventning om, at et svar fra Ankestyrelsen - om muligt - skal give Dalsmark chancen for at byde ind på den fortsatte drift.

Byrådet havde forventet et svar fra Ankestyrelsen i løbet af maj, men det lader vente på sig, og derfor udskydes opsigelsen af driftsaftalen med Danske Diakonhjem til den 31. december 2020.