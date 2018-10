Plejehjemsleder: Vi hører fra andre, at det er rart at være her

- Vi skal kunne tage godt imod dem alle, og det stiller selvfølgelig krav til indretningen. Der er f. eks visse hygiejnekrav til møblerne, som skal være lette at rengøre og lette at flytte, så vi kan få plads til hjælpemidler, forklarer lederen.

Siden årsskiftet og frem til nu har 216 borgere haft et ophold på Center for Korttidspladser. 133 af dem, svarende til 62 procent, kom med behov for genoptræning efter indlæggelse fra sygehuset.

- Man er også velkommen til at tage sin egen lænestol med, fortæller Louise Moos, leder af Center for Korttidspladser.

Ulkebøl: For nylig har Center for Korttidspladser indkøbt nye lamper til samtlige værelser for at skabe mere hygge. Der er både sofa, lænestol, sofabord og spisebord, og på væggene hænger malerier, lavet ud fra fotos af seværdigheder i Sønderborg Kommune.

Kan låne tv

Når de pårørende ikke må installere tv, skyldes det begrænsning i antallet af apparater, der kan kobles til antennesystemet. Til gengæld har stedet 10 mobile fjernsyn til udlån.

- Vi forsøger altid at få beboeren med ud i fællesstuerne for at se tv af hensyn til det sociale, forklarer Louise Moos, der fremhæver, at en nylig tilfredshedsundersøgelse blandt de pårørende har givet overvejende meget positive eller positive tilbagemeldinger.

- En ting er indretningen. Mindst lige så vigtig er personalet. Vi gør faktisk et stort arbejde for at demente trives. Så vidt vi kan, sørger vi for, at de kommer til at bo i samme afdeling som sidst. At de møder det samme personale. Og selv om der ikke er aktiviteter i weekenden, er det altså ikke sådan, at man bare sidder alene på sit værelse dagen lang, forklarer hun.

Center for Korttidsansatte har dog ikke en særlig skærmet afdeling kun for demente. Men stedet har netop bestilt et nyt indgangsparti, som vil gøre det sværere for demente at finde vejen ud.

Nogle få trives ikke, erkender lederen. Svært demente, som er dørsøgende derhjemme, vil ofte også være det, når de opholder sig på institution. For nogle ender det med, at de bliver flyttet til et midlertidig ophold på Guderup Plejecenter, der er kommunens specialplejehjem for demente.