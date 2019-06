- Vores beboer- og pårørenderåd efterlyste flere arrangementer for mændene. Mange af dem har før deltaget i herrefrokost i Sønderborg. Så vi tænkte: Når de ikke længere magter at tage til Sønderborg, kan vi da flytte herrefrokosten herud, forklarede Tina Helene Jensen.

Viede par to gange

Snaps er en uundværlig del af en herrefrokost, ligesom sang og taler. Jørn Lehmann Petersen leverede anekdoter fra sin tid som borgmester i Broager.

Han fortalte om, hvordan han en gang til en fest i Broagerhallen gentagende gange hældte danskvand i snapseglasset og skålede til højre og venstre, til et par kvinder kommenterede, hvor flittigt borgmesteren løftede glasset.

Hans hverv som kommunal giftefoged fik latteren frem, især da han berettede om, hvordan han endte med at vie det samme par to gange på samme dag. For de ønskede, at brylluppet skulle være en hemmelighed, som skulle afsløres ved afspilning af en video for venner og familie til fest samme aften. Men knap havde de til hinanden, før de opdagede, at der manglede bånd i videoptageren.

- Så måtte vi have fat i Radio Lars over for rådhuset og bagefter gentage hele ritualet, fortalte Jørn Lehmann Petersen.