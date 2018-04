Plejecenter i Augustenborg får bøde og sur smiley

Hun har ikke bare indskærpet, at Amaliehaven skal leve op til gældende regler om egenkontrol af madlavning, men tager nu også initiativ til, at alle plejecentre i Sønderborg Kommune får øget opmærksomhed på området.

- Det kommer ikke til at ske igen, forsikrer Joan Slaikjer Hansen, chef for alle kommunale plejecentre i Sønderborg Kommune.

Kun en uge

De fleste boenheder på Amaliehaven har styr på reglerne. Men på afdelingen "Hertugen" har personalet gennem et halvt år glemt at notere temperaturer for den mad, der opvarmes og serveres for beboerne. Det har personalet kun husket en enkelt uge i januar.

Så da Fødevarestyrelsen kom på besøg den 12. februar, fik afdelingen en halvsur smiley og besked om, at den næste gang ville få en bøde, hvis der ikke var rettet op. Afdelingen lovede at få styr på egenkontrollen, der skal ske mindst en gang i ugen.

Men i april kunne Fødevarestyrelsen konstatere, at det ikke var sket.

- Det er rigtig træls, men ingen beboere har været syge. Maden har ikke været dårlig. Man har bare glemt at måle temperaturen på den opvarmede mad, som er serveret i aftentimerne, forklarer Joan Slaikjer Hansen.

Også plejecentrets boenhed "Augusta" har en periode på tre måneder glemt at måle eller notere temperaturer på den opvarmede mad. Efter en påtale fik afdelingen dog hurtigt rettet op på fejlen.

De to øvrige boenheder "Louise" og "Frederikke", samt plejecentrets café har elitesmileys som bevis for, at her er der styr på hygiejne og egenkontrol.