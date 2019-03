Plastik i naturen: Affaldsplast er blevet til kunst

Augustenborg: En halv båd fyldt med affald fundet på en strand fylder et rum i KunstPunkt. Båden har kunstnerne Karin Baum og Ulrike H. Rasmussen fundet på Rinkenæs Strand. Halvt gravet ned fik de med hjælp af to mænd den ituslåede båd gravet op og bragt til KunstPunkt, hvor den nu er en del af udstillingen 'Plast i naturen - naturen i plast'.

Affaldet er også fundet på stranden, og over skraldebunken, som danner en ø, hænger dråber ned fra loftet. Installationen har fået titlen 'Tårernes Ø'.

- Det er tårer, fordi menneskerne skal være kede af det. Vi smider for meget plastik i naturen. Vi ødelægger så meget, at naturen dør. Jeg er selv blevet meget påvirket af at lave denne udstilling. Det har rørt mig meget, siger Karin Baum og tager sig til hjertet.

Det er kunstner Annette Møller, der har taget initiativ til udstillingen. Hun sendte en mail ud til alle medlemmer af KunstPunkt og spurgte, om nogle ville være med til at lave en udstilling med fokus på plastik i naturen. Otte meldte sig til udstillingen, som de har arbejdet på et halvt år.

- På det halve år er der sket det, at børn strejker for klimaet, og næste weekend er der affaldsindsamlinger i hele landet. Udstillingen er på den måde blevet meget aktuel. Der går ikke en dag, hvor man hører om problemer med plastik i naturen, siger Annette Møller.

Hun har lavet installationen 'Fremtidens Natur', hvor en palme er pakket ind i plastikflasker. Små dukker er pakket stramt ind i plastikstykker og er blevet blå i hovedet.