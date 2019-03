Plastik? Nein danke! Danske og tyske børn maler fremtiden sammen

Det er 14. gang, at kunstnerne Rick Towle og Johannes Caspersen inviterer skolebørn til et grænseoverskridende kunstprojekt. Projektet skal nedbryde fordomme og skabe venskaber på tværs af sprogbarrierer. Eleverne hjælper hinanden med at skrive grønne budskaber på plakater, for den dansk-tyske børnekunstfestival har dette år tema om bæredygtighed.

Sønderborg: På det gamle trægulv i Riddersalen på Sønderborg Slot ligger elever fra Waldschule Flensburg og Humlehøjskolen i Sønderborg. Der er ikke den sædvanlige snak i krogene, når et halvt hundrede børn er samlet i et stort lokale. Eleverne deltager nemlig i det dansk-tyske billedkunstprojekt, og her er det kunsten, som taler for dem. I dag laver de plakater med grønne budskaber om bæredygtighed på både dansk og tysk. Der skal både stå: Ingen gift i vores haver og Kein Gift im Garten. - Vi hjælper hinanden med at stave ordene, forklarer Neel Frölich fra Humlehøjskolen. Hun sidder ved siden af Lena fra Waldschule, som hverken taler engelsk eller dansk. Derfor overvejer Neel Frölich sine tyske sætninger med stor omhu, inden hun spørger Lena til råds. Lena fra Waldschule er da også glad for samarbejdet: - Det er godt for mig at lære andre børn at kende, som taler et andet sprog, siger hun. Det er også tanken bag børnekunstfestivalen, at eleverne opdager, at de kan kommunikere uden sprog gennem kunsten. - Børnene skaber venskaber og får en fælles fortælling om Danmark og Tyskland, som de kan tage med sig, fortæller kunstneren Rick Towle, som atter i år står bag projektet.

Foto: Timo Battefeld Danske og tyske børn maler plakater med med flotte dyr og et bæredygtigt slogan. Her er det fisk og budskabet: Plastik - Nein danke! Foto: Timo Battefeld

Bæredygtige børn På plakaterne svømmer fisk i prangende farver på en hvid baggrund, omringet af budskabet: Plastik - Nej tak og Plastik - Nein danke! - 60'erne var action, flotte farver og et budskab, fortæller billedhugger Johannes Caspersen om tegnestilen på plakater i det 20. århundrede. Eleverne har sådan set ikke fået undervisning i 60'er-stilen, men et kort blik på børnenes plakater giver mindelser om amerikanske reklamer fra tiden: En ensfarvet baggrund, et detaljeret motiv og store bogstaver, der udgør et stærkt og simpelt slogan. - Jeg tror, det er selve tidsånden fra 60'erne og 70'erne, der går igen. Vi ser også unge mennesker på gaden for at demonstrere mod klimaforandringer, mener Rick Towle om elevernes mystiske inspirationskilde. Til dagens workshop får eleverne produceret en masse plakater, som bliver en del af udstillingen på Sønderborg Slot i påskeferien. Dansk-tysk børnekunstprojekt holder fernisering klokken 11 på langfredag d. 19. april.

Foto: Timo Battefeld Der er heldigvis også tid til at fyre krudt af med de andre børn, når der er frikvarter på slottet. Foto: Timo Battefeld

Foto: Timo Battefeld Rick Towle og Johannes Caspersen arrangerer børnekunstfestivalen mellem danske og tyske skoleelever for 14. gang i år. Foto: Timo Battefeld

Foto: Timo Battefeld Sædvanligvis har børnekunstprojektet handlet om historien mellem Danmark og Tyskland. I år er temaet bæredygtighed og har derfor også fremtiden for øje. Foto: Timo Battefeld

Foto: Timo Battefeld Kein Gift im Garten - Ingen gift i vores haver, står der på plakaten. De bliver udsmykket med insekter, som vi er afhængige af for deres bestøvning af planterne. Foto: Timo Battefeld

Foto: Timo Battefeld Den Dansk-Tyske Børnekunstfestival bringer elever sammen på tværs af sprog og landegrænser. Foto: Timo Battefeld

