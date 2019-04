Plan: Folkeskoler står til at miste millioner

Størstedelen af kommunens folkeskoler skal klare sig for færre penge og inkludere flere børn, hvis ny fordelingsmodel bliver en realitet. Lærerkredsen er bekymret.

Sønderborg: Selvom en ny tildelingsmodel til skoleområdet i øjeblikket er i høring og altså ikke endeligt vedtaget, har den allerede været medvirkende til en fyringsrunde. - Mange skoler vil blive ekstremt hårdt ramt af den ny model. De får mange færre midler, end de havde regnet med, fortæller Peter Lyck-Damgaard, der er fællestillidsrepræsentant i Sønderborg Lærerkreds. Ind til videre er tre-fire blevet afskediget, mens otte-ni er blevet tilbudt vikariater/midlertidige ansættelser i stedet for deres nuværende ansættelse. Den ny model vil nemlig betyde færre penge til størstedelen af kommunens folkeskoler. Eksempelvis står Gråsten Skole og Hørup Centralskole til at få mindst en million kroner mindre til at drive skole for, hvis modellen bliver en realitet i sin nuværende form. Hårdest ramt er Dybbøl-Skolen, der taber næsten 1,4 million kroner. - Verden ser nu en gang nemmere ud i et regneark. Jeg er bekymret for implementeringen. At det bliver økonomien, der kommer til at styre pædagogikken. Jeg håber, politikerne meget nøje gennemlæser høringsvarene og lytter, siger Peter Lyck-Damgaard.

Noget giver god mening I forlængelse af den ny helhedsplan for dagtilbud og skole, som i øjeblikket bliver rullet ud, er der af forvaltningen blevet udarbejdet et forslag til en ny måde at tildele penge til folkeskolerne. Den skal bestå af en basistildeling, en segregeringstildeling og en særlig inklusiontildeling. En del folkeskoler er i dag reelt set underfinansieret, fordi de bliver tildelt penge per elev. Derfor er det ret dyrt, hvis der er en lille årgang eller flere små klasser, fordi der maksimum må være 28 elever i en klasse. Den ny model gør op med det og tildeler i stedet penge per klasse - indtil videre med et maksimum på 24. Er der 25 elever, kommer der altså to klasser og midler hertil. En ekstra omkostning på mindst 5,2 millioner kroner. - Basistildelingen er helt i orden. Den giver god mening. Problemet er bare, hvor pengene skal komme fra, lyder det fra Peter Lyck-Damgaard. Modellen skal indfases over en en treårig periode fra januar 2020.

Flere skal inkluderes Finansieringen skal i høj grad komme fra, at langt færre børn skal gå i en specialklasse eller på en specialskole og i stedet inkluderes ude i almenområdet. Helt konkret skal man over en årrække gå fra 389 børn i specialområdet til 276. Det skal give effektiviseringer for tre millioner kroner, hvoraf de to skal komme fra kommunens specialskole Kløver-Skolen. - Jeg kan godt frygte for, om man kan løfte opgaven ude på folkeskolerne. Det er ikke fair, hvis der ikke bliver tilført flere penge. Inklusionsopgaven bliver jo heller ikke mindre årene frem over. Det er en grund til, de her børn i dag er segregeret. Det har professionelt personale og et visitationsudvalg vurderet dem til, siger fællestillidsmanden. Peter Lyck-Damgaard forventer både reaktioner fra forældre til børn i normalklasserne og specialtilbudene, hvis der skal inkluderes flere og ikke følger nogle ekstra penge med. - Vil man som forældre lægge barn til at være del af et inklusionsforsøg. Jeg frygter, det her vil betyde, at endnu flere vil rykke deres børn over i de private tilbud, siger Peter Lyck-Damgaard. I dag er 5,9 procent af eleverne i et specialtilbud. Det skal ned til på 4,7. Landsgennemsnittet er 4,3.