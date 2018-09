Pizzaria uden styr på papirerne: 5.000 i bøde

Venezia Pizza i Gråsten får en sur smiley og 5.000 kroner i bøde for at svigte egenkontrollen med håndtering af mad. Fødevarestyrelsen havde givet en advarsel tidligere på året.

Pizzeriaet havde den 28. juni fået en advarsel om mangel på egenkontrol under et tilsyn foretaget af Fødevarestyrelsen, og to måneder efter kunne et nyt kontrolbesøg konstatere, at der ikke var rettet op på tingene og gjort en synlig forbedring. Det koster pizzariaet en bøde på 5.000 kroner.

Gråsten: Det bliver en dyr affære for Venezia Pizza mellem Rinkenæs og Gråsten, at ejerne ikke fulgte en indskærpelse fra Fødevarestyrelsen.

Venezia Pizza på Sejrsvej i Gråsten får 5.000 kroner i bøde for manglende egenkontrol.Virksomheden kunne ikke vise nogen skriftlig dokumentation på en risikoanalyse af maden under et kontrolbesøg den 28. juni og 31. august. Fødevarestyrelsen varsler nu to nye kontrolbesøg over for pizzariaet.

Garanterer forbedring

Den seneste kontrolbesøg den 31. august noterede, at Venezia Pizza ikke opfyldte kravene om en skriftlig risikovurdering. Det indebærer, at virksomheden ikke kunne dokumentere sin håndtering af madvarerne, selv om Fødevarestyrelsen ifølge kontrolrapporten havde understreget, at "der er vejledt grundigt ved forrige tilsyn".

Indehaver af Venezia Pizza er ærgerlig over bøden:

- Jeg har aldrig fået en klage over selve maden, men det har været svært for mig at kunne nå at få styr på alle papirerne om egenkontrol, siger Sido Arif Alo og fortsætter:

- Det har været meget bureaukratisk at få hjælp til, men nu kommer der orden på dokumentationen.

Der venter nu pizzariet på Sejrsvej yderligere to kontrolbesøg fra Fødevarestyrelsen, som Venezia Pizza skal betale et gebyr for.