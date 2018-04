Pizza og cola - game over

- Jeg kan godt lide fællesskabet og de mange dejlige mennesker, jeg møder igennem computerspil. Jeg har min far med herud i dag, nej - han spiller ikke så meget, men han interesserer sig for det, siger drengen i en pause fra musen og tasterne.

En af de mange børn, der kiggede ind og fyldte skolen - til der var en atmosfære af sved fra de mange mennesker, varme fra computer og mad fra cafeteriet - var Mikkel Gabriel Hansen på snart 14 år. Han har gamet i fire år, og han bruger op til seks timer i døgnet på at spille computer. Især spillet Fortnite, mange ser som fremtidens helt store computerspil. Mange af de yngste børn foretrækker Fortnite i stedet for Counter Strike - CS Go. Mikkel spiller for Team Nova i Sønderborg.

- Det er en meget stor del af mange af især drengenes liv, og derfor er vi nødt til at tage det alvorligt. Vi bruger det aktivt i undervisningen i for eksempel ledelse, kommunikation og engelsk, siger hun. Mange elever er rykket sig, fordi arbejdssproget i gaming er engelsk, og eleverne lærer en masse om samarbejde igennem gaming.

Sønderborg: Det skulle være Sydjyllands største e-sport messe. Der kom da også virkelig mange børn, unge og voksne til Business College Syd - også kendt som Det Blå Gymnasium eller Sønderborg Handelsskole - denne lørdag. For messen for elektronisk sport fyldte store dele af skolen, der samarbejder med Sønderborg E-sport og faktisk også bruger sporten i undervisningen. Det forklarer skolens direktør Bente Esbensen Jensen.

Simon Ramskov er kommunikationsmedarbejder og udviklingskonsulent på skolen, og han glæder sig over samarbejdet med Sønderborg E-sport. Han lægger vægt på, at det skal være seriøst - og at spillerne også skal holde sig fysisk i god form og spise sundt. Ellers duer man ikke til gaming på højt plan. Det kan være kampe på flere timer, hvor et stabilt blodsukker og en god fysik kan være afgørende.

- Det er ikke en teenage-subkultur med pizza og cola her. Vi vil gerne sige: Hey, vi tager jer seriøst, så skal I også vise, at I tager jer selv og jeres sport seriøst, siger Simon Ramskov.

Et af højdepunkterne for drengene var, da den ret kendte gamer fra det professionelle miljø, Jacob Winneche - kendt som Pimp - kom til stedet. Han er CS: GO-kommentator på DR3 og med i tv-programmer som "Tæv din teenager". Denne lørdag kunne børnene og de unge få lov at spille mod Pimp. Det er endnu ikke besluttet at gentage e-sport messen, men det kan ske.

- For vi er virkelig glade for alle de mennesker her er kommet. Vi bad lidt til regnguden i nat, for vi var lidt bekymrede over at skulle konkurrere med en dag i haven. Men det er gået fint, siger Simon Ramskov.