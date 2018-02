Pistolmand skal syv år i fængsel efter drabsforsøg

Sønderborg: Mohammed Sdiri på 19 år blev torsdag i Vestre Landsret idømt syv års fængsel for drabsforsøg - og for at bære et våben under særligt skærpende omstændigheder.

Lørdag 20. august 2016 hentede han en kraftigt pistol hos sin moster og skød på klos hold en 29-årig mand mindst to gange ved Koralvej, der ligger i en ghetto, der tidligere var kendt som Kærhaven.

Manden var i akut livsfare, og han overlevede efter operationer på traumecentret ved Odense Universitets Hospital.

Han blev skudt i brystkassen og i venstre ben, og begge skud var livsfarlige.

Dommen er en stadfæstelse - altså samme straf - som i byretten i juni 2017.

- Han har været i overhængende livsfare, fastslog retsmediciner Mette Skov fra Retsmedicinsk Institut ved Odense Universitets Hospital, da hun vidnede i landsretten. Mohamed Sdiris forsvarer, Peter Secher, lagde i sin procedure vægt på, at nævningerne og de juridiske landsdommere måtte se bort fra de forklaringer offerets brødre var kommet med.

- De lægger til og trækker fra, for at få min klient til at ske skidt ud som en rigtig drabsmand, sagde han. Peter Secher procederede for, at der var tale om grov vold - ikke drabsforsøg.

Offeret stammer fra Afghanistan, og han var på familiebesøg hos sin onkel på Koralvej. Sammen med sine brødre hyggede de sig, indtil de efter et skænderi kom i slagsmål og klammeri med en gruppe unge mænd, hvor Mohamed Sdiri var iblandt. Der blev trukket både jernrør og knive, men hvem der havde hvad, har der mildt sagt ikke været enighed om. Sdiri har forklaret, at Afghaner-gruppen også havde knive, mens offeret og brødrene omvendt har forklaret, at det kun var Sdiri-gruppen, der var bevæbnet med knive og slagvåben.

Men langt hen ad vejen var Peter Secher og anklager Flemming Hother dog enige om, at det forudgående slagsmål, skænderiet og konflikten ikke havde den store betydning for sagen. Sdiri forlod slagsmålet for at hente pistolen hos sin moster i nærheden. Han vendte tilbage, og derefter gik han hen til offeret. På en afstand af mindre end en meter sagde han:

- Hvad så? Nu dræber jeg dig.