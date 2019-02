Pioneren fra Ballegaard

Jens Lei fra Blans er udvalgt som en af 24 pionerer, der er med til at tegne fremtidens landbrug i Danmark. Hans spidskompetence er præcisionsteknologi på markerne, der skal gøre det godt - både for landmandens økonomi og miljøet.

Blans: Velkommen til fremtiden. Det er fra det imponerende godslignende hovedhus fra 1700-tallet, at fremtidens landbrug bliver tegnet. Det er måske store ord i februar, og de er ikke landmand Jens Leis egne. Men gårdejeren fra Ballegaard er udpeget som en af 24 særligt innovative landmænd - som er en slags pionerer, der skal give deres bud på fremtidens landbrug i Danmark.

- Hvordan ser dansk landbrug ud om 10-15-25 år? Ja, jeg tror, vi på en eller anden måde er nødt til at genopfinde os selv. Det er god timing, for jeg har en alder, hvor jeg både tænker på, om en af mine fire børn vil drive det her videre - og samtidig har jeg forhåbentlig tiden til at omstille os til fremtiden, siger Jens Lei. Han er 44 år. Driver - sammen med sin bror Carl-Christian Lei, et konventionelt landbrug med produktionsgårde flere steder i Sønderjylland og på Als. I Blans, Oksbøl, Broballe, Bojskov og Avnbøl. Han producerer 36.000 slagtesvin om året - bedriften er på små 500 hektar. Han er en åben sjæl, der ikke ser økologer som hele løsningen, men på den anden side har respekt for dem.

- For økologiske forbrugere stiller krav til deres producenter, og det kan jeg godt lide. Jeg går en anden vej, hvor jeg bruger teknologien til et økonomisk mere rentabelt landbrug - der samtidig er godt for miljøet, fortæller Jens Lei. Han har efterhånden en del års erfaring med præcisionsteknologier indenfor landbruget - altså på markerne. Ved hjælp af GPS og computer styrer han udsæd, gødning og sprøjtemidler, så han kun akkurat bruger det, der skal til for at optimere udbyttet. Der puttes en masse data ind i computeren - om vind, jordbundsforhold, terræn - er det bakket eller fladt, nedbør og så videre.

- Så når jeg kører ud over marken, så bruger jeg teknologien. Hvis man for eksempel har et stort problem med tidsler i afgrøderne, så plotter jeg ind, hvor på markerne, det er. Så sprøjter jeg kun lige præcis der, hvor tidslerne er, i stedet for at sprøjte bredt ud over hele marken og alle afgrøderne, siger Jen Lei.

Det er den slags, han skal lave en opgave om. For sidst i januar var 24 unge og innovative landmænd samlet på Møllerup Gods på Djursland. Det var rammen om en helt ny efteruddannelse for landmænd. Målet er at udvikle landmændenes lederevner, styrke deres kendskab til nye teknologier, bedre dataanvendelse og forretningsudvikling, så dansk landbrug bevarer en frontposition i den globale konkurrence indenfor fødevareproduktion.