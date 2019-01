Piloten er lettet for sidste gang

Sønderborg: Hans Ingolf Nielsen blev født i 1950 - samme år, hans far Ingolf L. Nielsen grundlagde Sønderjyllands Flyveselskab, som senere skiftede navn til Cimber Air. Man kan sige, at Hans Ingolf Nielsen blev født ind i en luftfartsfamilie, og han blev som sin far pilot. Han har både fløjet rutefly og helikopter, ligesom han var en meget dygtig testpilot.

Hans Ingolf Nielsen - med pilotnavnet GOL, har, sammen med sin lillebroder Jørgen Nielsen og lillesøster Lone Koch, præget luftfartsbranchen i Danmark i flere årtier. Familiens flyselskab Cimber Air havde i sine velmagtsdage i årene op til finanskrisen i 2008 cirka 600 medarbejdere, og i 2008 købte Cimber resterne af Sterling Airways og blev til Cimber Sterling. De ville flyve med både store og små fly, men det blev indledningen til enden på det gamle sønderjyske flyselskab, og i 2012 var det slut. Cimber Sterling gik konkurs.

Hans Ingolf Nielsen blev uddannet i flyvevåbnet i 1968, han blev videreuddannet i Mississippi i sydstaterne i USA. Senere kom han hjem og fløj redningshelikopter, blev instruktør på Flyvestation Avnø i begyndelsen af 1970'erne, før han i 1974 sluttede sit til familiefirmaet og blev pilot, luftkaptajn og chefpilot i Cimber.

I 1985 blev han administrerende direktør i firmaet, en post han havde indtil 1994, da Jørgen Nielsen tog styrepinden og satte kursen mod endnu højere luftlag. Hans Ingolf Nielsen blev administrerende direktør i Cimber Data i 1998 til 2005, og derefter drev han sit eget firma Helenia Helicopter Service fra 2005 til 2009, da han solgte firmaet.

I 2010 kom han tilbage til Cimber Sterling som luftkaptajn og flyvechef med ansvar for alle luftfartsselskabets operationer. I 2011 fik han kræft i hjernen, og selv om tumoren blev fjernet, kom han sig aldrig over operationen og døde 25. januar efter mange års sygdom. Han efterlader sig sin hustru Birgitte og fire børn - heraf to fra et tidligere ægteskab.

Hans Ingolf Nielsen bisættes fra Asserballe Kirke fredag klokken 11.