Pia og Ricky rykker retro ind i Alsgade

- Mange elsker at snuse rundt og finde gamle ting, der kan være lidt modspil til de nye og mere moderne møbler og ting i hjemmet, siger Pia Teichert, der stammer fra Broager, hvor hun har en lignende butik samt lager i Felsted. Meningen er så at samle det hele i forretningen i Alsgade.

For den 5. maj åbner her Retro Shop i Alsgade 56, hvor der tidligere lå en Baby Sam, og bliver en rigtig tidslomme at træde ind i, lover Ricky Sørensen og forretningspartner Pia Teichert. De to er gået sammen om at leje de omkring 500 kvadratmeter store lokaler, som primært skal fyldes med retrovarer fra 50'erne, 60'erne og 70'erne.

Retro Shop åbner 5. maj kl.10.00 i Alsgade 56 med parkering lige uden for indgangen. I lokalerne lå tidligere forretningen Baby Sam.Der vil herefter være åbent mandag til fredag kl.10 til 17.30 samt lørdag og søndag kl.10 til 16. Fra midt i april kan der bestilles gulv- og hyldeplads til salg af egne varer, der passer i butikskonceptet. For yderligere oplysninger kan man kontakte indehaverne Pia og Ricky på henholdsvis 22292102 og 25790999.

Udleje-koncept

Ricky Sørensen kender flere formentlig som indehaver af Fitness World i Center Øst. Det fortsætter han også med som sin primære beskæftigelse, men interessen for de gamle ting har han selv.

- Jeg gør selvfølgelig også det her, fordi jeg synes, det er sjovt. Jeg interesserer mig for de gamle ting og sager, så jeg vil være at finde i butikken i min fritid for at hjælpe til, siger Ricky Sørensen, som selv bidrager med blandt andet gamle vinylplader fra hans som DJ.

Forretningen skal køre efter et særligt koncept, hvor folk kan leje gulv- og hyldeplads til ting, som så sælges af butikkens personale.

- På den måde får vi forhåbentlig en rigtig god blanding af ting, siger Pia Teichert og tilføjer:

- Det vil også være muligt at sælge nyere ting i forretningen, der er opdelt i flere planer med mulighede for at præsentere de enkelte varer i den rette sammenhæng. Vi åbner 5. maj og har allerede mange spændende ting. Jeg har i min nuværende butik oplevet, hvordan forældre har børn med inde og vise rundt for at fortælle om ting, de selv kan huske fra deres barndom. Blandt andet sådan noget som en fastnettelefon, tilføjer Pia Teichert med et smil.