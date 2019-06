Philippes fantasier skaber godnathistorier på nettet

21-årige Philippe Manane har netop åbnet portalen Godnathistorien.dk. Efter studentereksamen i fjor følte han trang til at bruge sit sabbatår på at realisere sin skrive- og fortællelyst.

Sønderborg: - Når jeg for eksempel går en tur og ser en gammel mand sidde på en bænk, kan jeg godt finde på at digte en historie om ham. Måske er han bare på vej til at handle i Netto, men det kan jo også være en meget mere spændende fortælling bag, forklarer 21-årige Philippe Manane fra Sønderborg.

Han har franske rødder, men er opvokset i Tandslet og Sønderborg, hvor han blev student fra statsskolen sidste år.

- Jeg har altid kunnet lide at fortælle historier, men ikke gjort så meget i at skrive. Da jeg blev student sidste år, besluttede jeg at prøve det af, tilføjer Philippe Manane, som har været tilknyttet Sønderborg Iværksætter Service med sin nye portal.

Faktisk har han tidligere haft et iværksætterprojekt - "Send et kor", hvor sang kunne bestilles. Men nu gælder det fortællerkunsten.