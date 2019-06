Petersen Tegl donerer 10.000 teglsten til svensk kunstværk

Egernsund/Sverige: En af Sveriges største teglværkskunstnere Ulla Viotti har siden begyndelsen af 90'erne brugt Petersen Tegl ved Nybøl Nor som arbejdsplads i perioder. Nu har teglværket doneret 10.000 teglsten til hendes nyeste værk, "Bibliotheca - arkeologisk bibliotek". Værket bliver indviet i den svenske skulpturpark Kivik Art Centre på søndag.

- Ulla Viotti har lavet kunstværker hos mig siden starten af 90'erne. Der er betalt for stenene, men nu har hun bedt mig om at donere til det her værk. Det er en meget berømt park med meget enkle skulpturer, siger teglværksejer Christian A. Petersen.

Kunstværket er cirkelformet på seks meter i diameter og 2,4 meter i højden. Det er bygget op af 10.000 sorte teglsten til 12 kroner stykket. En del af stenene er håndlavede og formet som bøger, hvor Ulla Viotti har påtrykt navne på skånske forfatter på bogryggen. Værket har en smal indgang til "Litteraturens Hemmeligheder", hvor man på de indre vægge kan se hylder med teglbøger. Et af Christian A. Petersens børnebørn, Emma, har været med til at lave bøgerne til kunstværket.

- Der er uendeligt mange folk, der vil se kunstværket. Det vil simpelthen blive kendt af alle mulige folk i Sverige. Det er en reklame og en investering for mig. Sverige laver otte millioner mursten i året. Vi laver 100 millioner i Egernsund, siger Christian A. Petersen.

Petersen Tegl sælger mursten til 47 lande og firmaet har også et salgskontor i Sverige.