Peter Petersen er ikke helt som andre. Han er født med en hjerneskade og lider af svær epilepsi. Og så er han ensom. Nu vil han arrangere en fest for andre, der ligesom ham falder mellem to stole: For velfungerende til de svært handicappede og selv for handicappet til raske folk. Det er let at finde andre mænd til festen, men der er mangel på kvinder.