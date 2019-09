Peter Mads Clausen udnævnt som æresborger

Sønderborg: Peter Mads Clausen, som siden 1999 har været formand for Bitten og Mads Clausen Fond, der styrer Danfoss store pengetank, fylder i dag 70 år.

Foruden en privat fest for familie og venner, som han holder på Hotel Alsik, fejres han også ved en fødselsdagsreception på rådhuset i Sønderborg. Den er Sønderborg Kommune netop nu vært for.

Da Peter Mads Clausen kort før klokken 11 trillede ind i byrådssalen, anede han ikke andet end, at borgmester Erik Lauritzen og byrådets øvrige medlemmer ønskede at skåle for ham. Han vidste ikke, at Erik Lauritzen herefter ville trække en tale op af lommen og udnævne ham til æresborger.

Erik Lauritzen er lige nu i gang med at begrunde valget af Peter Mads Clausen til æresborger.

Som formand for Bitten og Mads Clausen Fond har Peter Mads Clausen truffet et utal af beslutninger af meget stor betydning for Sønderborg-området. Fonden har støttet både kæmpestore byggeprojekter som Alsion og Hotel Alsik og sammen med Linak nu også det kommende ferieresort på Nordals til 1,3 milliarder kroner, Fondens hidtil største projekt.

Dertil kommer utallige store og små projekter, hvor frivillige foreninger har lagt arbejde i at hjælpe ældre og udsatte, sikre egnens historie eller har fået opsat kunst til glæde for omgivelser, alt sammen med økonomisk hjælp fra Bitten og Mads Clausen Fond.

Peter Mads Clausen er den yngre bror, der lige som sin mere kendte bror Jørgen Mads Clausen blev uddannet ingeniør. I en årrække var han direktør for Danfoss Hydraulik, mens Jørgen Mads Clausen var administrerende direktør i Danfoss.

Herefter blev han direktør for Bitten og Mads Clausen Fond, der er Danfoss-koncernens pengetank med værdier for tæt på 28 milliarder kroner. Fonden har bestemmende indflydelse på Danfoss med en ejerandel på 48 procent og en stemmeandel på 86 procent.

Læs mere, efterhånden som artiklen opdateres.