- Eleverne bruger mobiltelefonerne på alt muligt andet end det, der er relevant. Derfor vil jeg arbejde for, at skolerne i Sønderborg bliver mobilfri, siger Peter Hansen, der understreger, at forslaget er hans eget og ikke officiel Venstre-politik endnu.

Den ny franske lov, som også er kendt som detox-loven, forbyder skolebørn at bruge mobiltelefoner alle steder på skolerne i skoletiden. Allerede i 2010 blev det ved lov forbudt at have sin mobiltelefon fremme i timerne i de franske folkeskoler.

Tiltro til fagpersonalet

De franske politikere bag loven håber ikke kun på at fremme læringen for eleverne. De sigter også efter at skåne eleverne for eksempelvis pornografi, vold og cyber-mobning. Flere danske eksperter har de seneste dage været fremme og sige, at Danmark bør følge Frankrigs eksempel.

- Jeg mener, det er totalt misforstået. Jeg har en grundlæggende tillid og tiltro til, at de enkelte skoler godt selv, kan tage stilling til, hvis der skal indføres nogle mobilregler, siger Jesper Kock, medlem af børne- og uddannelsesudvalget for socialdemokraterne.

Han gør opmærksom på, at mange af kommunens skoler allerede i dag har regler for brugen af mobiltelefoner.

- De nye teknologier giver både udfordringer og muligheder, men i stedet for bare at forbyde mobiltelefoner i folkeskolen, bør man få det til at fungere. Skolerne har også vidt forskellige udfordringer. Som politikere skal vi heller ikke sætte færdselsregler for alt, siger Jesper Kock.

En måling lavet af Megafon for Politiken og TV2 tidligere på året viste, at 8 ud af ti adspurgte var for, at mobiltelefonerne kommer ud af klasseværelset.