Peter Hansen fordobler dusør for stjålne byrådslamper

I forvejen har Sønderborg Kommunes Kunstfond udsat en dusør på 25.000 kroner for de 24 lamper til to store og helt unikke PH-lysekroner, der over to gange, i november og i juledagene, blev stjålet fra byrådssalen og i forhallen på Sønderborg Rådhus.

Ingen spørgsmål

- Det er for at øge interessen og få budskabet udbredt mest muligt. Jeg håber, at dusøren nu er så stor, at det ikke kan betale sig at sælge lamperne på det sorte marked. Her kan man få 50.000 kroner uden at løbe en risiko, siger Peter Hansen og fortsætter:

- Hvis vi ikke gør det, så ser vi måske aldrig lamperne igen. De er designet specielt til byrådssalen, og de er en del af vores kulturarv. Jeg gør mig ikke moralske og etiske overvejelser om eventuelt at give penge til en kriminel. Det er resultatet, der tæller.

Som formand for Ringriderfesten i Sønderborg var Peter Hansen med til at udlove en dusør, da Sønderborgs borgmesterkæde blev stjålet i 2007. Den blev returneret fem dage senere mod udbetaling af dusøren.

Tyven, eller hvem der måtte have lamperne, kan kontakte advokat Claus Plum på tlf. 20478148. Der vil ikke blive stillet spørgsmål, og beløbet udbetales kontant, siger Peter Hansen.