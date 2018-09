Sønderborg-Aabenraa: OPDATERET klokken 18.15. Syd- og Sønderjyllands Politi melder nu på Twitter, at der er ryddet op efter alle uheld på motorvejen. Der arbejdes dog i nødsporet. Én enkelt kvinde er kørt til kontrol på sygehuset efter det første uheld - ellers har der kun været materielle skader ved de fire uheld.

Endnu inden der er helt ryddet op på Sønderborgmotorvejen efter to uheld først på dagen er der igen sket ikke bare ét, men to uheld på strækningen.

Det melder Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter.

- Først kørte en personbil ind i en varebil og kort tid efter et følgeuheld, hvor to lastvogne meldes kørt sammen, skriver vagtchefen i et tweet.

Han fortæller desuden, at det østgående spor på vejen er spærret i forbindelse med uheldene.

Oprydningen efter de tidligere uheld på motorvejen er på nuværende tidspunkt kun delvist overstået.

Sønderborgmotorvejen i retning mod Sønderborg blev genåbnet ved 15-tiden. Forbindelsesrampen fra Sønderborgmotorvejen til E45 sydgående er dog stadig spærret efter et uheld med en lastbil i morges. Her forventes der først genåbnet omkring klokken 19.30, oplyser Vejdirektoratet.