Per Nielsen giver kirkekoncert: Jeg har jo ikke mistet spillelysten

Efter udmeldingen om et stop for flere af de populære julekoncerter på Alsion har Per Nielsen fået indtrykket af, at mange tror, han helt er stoppet med at spille koncerter. Men 5. oktober står han klar med trompet og musikerhold i Mariekirken.

Sønderborg: - Det har været ret overvældende at opleve, hvordan folk har modtaget beskeden om, at jeg er stoppet med julekoncerterne på Alsion. Mange forstår det, men nogle tror også, at jeg nu slet ikke spiller koncerter mere eller er blevet syg, forklarer den succesrige 64-årige trompetist Per Nielsen, som i januar kunne fejre 40 års jubilæum i landsdelens symfoniorkester, hvor han i øvrigt stadig er aktiv. Men solokoncerterne har han nu heller ikke lagt helt på hylden, og den 5. oktober kl. 16.00 kan han opleves i en koncert i Sct. Marie Kirke sammen med sin faste pianist Carl Ulrik Munk-Andersen og topviolinisten Alexandru Radu. Han har også har spillet med mange år i forbindelse med julekoncerterne og optræder blandt andet med det kendte og hurtige nummer "Czardas" af Vittorio Monti. - Og selv har jeg jo bestemt heller ikke mistet spilleglæden. Det var bare julekoncerterne, der voksede sig til et større og større projekt med både overvejelser om deltagende solister, sceneshow og hele repertoiret. Det var et spændende arbejde, men jeg følte, at tiden var til at sige stop for det, tilføjer Per Nielsen og føler sig stadig helt afklaret med sin beslutning.

Per Nielsen Per Nielsen er 64 år og født og opvokset i Sønderborg.



Uddannet på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium og ansat som Eb-cornetist hos Slesvigske Musikkorps i Haderslev i 1976. To år efter som trompetist i Sønderjyllands Symfoniorkester i Sønderborg med start januar 1979.



I syv år var Per Nielsen 3. trompetist i symfoniorkestret. Derefter blev han 1. trompetist, som han var indtil for omkring fire år siden. Nu er han 2. trompetist. Hver morgen begynder tidligt med en tur i havet - også om vinteren - og derefter øves der på trompeten.



Har udgivet 14 cd'ere med opsamlinger, der er solgt i omkring 400.000 eksemplarer.



Bor på Strandvænget og er gift med Inger med hvem han har to døtre.

Flere kirkekoncerter I stedet har han sagt ja til flere kirkekoncerter rundt omkring i landet. - De er lidt bedre fordelt fra foråret og hen over efteråret mod juletiden. Samtidig er der ikke helt så stort et planlægningsarbejde, som forud den lange og tætte række af julekoncerter med afslutningen i Alsion, siger Per Nielsen. Ud over de faste musikere fra julekoncerterne skal der optrædes med Mariekirkens motetkor. Blandt andet det kendte Leonard Cohen-nummer "Hallelujah" står på repertoiret. - Det tror jeg bliver ret stemningsfuldt at høre i Mariekirken, som har en rigtig god akustik. Jeg spillede der for et par år siden sammen med hele symfoniorkestret, tilføjer han. De 360 billetter med unummererede pladser til 195 kroner pr. styk sælges fra søndag 24. marts via Ticketmaster.dk / 7015 6565, på Sønderborghus og turistbureauet i Det Sønderjyske Hus i gågaden.