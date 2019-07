Pensionist til kamp for årtier gamle planer om en genvej på Nordals

86-årig pensioneret erhvervsmand slår et slag for en næsten 50 år gammel vejforbindelse gennem en mark nord for Nordborg, så ferietrafikken til de eftertragtede sommerhusområder kan køre uden om byen.

NORDALS: 86-årige Johannes Madsen fra Lavensby har gennem et langt liv fulgt udviklingen i det nordalsiske med stor interesse. Han har set de store arbejdspladser vokse og også tabe pusten med fraflytning og butiksdød i Nordborg til følge. Det er pensionisten magtpåliggende, der skal gøres noget for turismen på Nordals.

- Hvad blev der af planerne om at lave en vejforbindelse til de eftertragtede nordalsiske sommerhusområder fra Dyvigvej til Venøvej nord om Nordborg? spørger Johannes Madsen.

Han kan huske planerne om at lade trafiktilstrømningen gå ad en vej over en sænkning i landskabet mod Kirkeby. Den var på tegnebrættet for et halvt århundrede siden. Der er al mulig grund til at realisere den, mener pensionisten med opfordring til ikke blot at satse på et nordalsisk ferieresort, men også at sikre livet i de naturskønne sommerhusområder Købingsmark, Augustenhof og Pøl, som har trukket feriegæster i generationer.

Johannes Madsen har været ude at gå tur med teknik- og miljøudvalgsformand Aase Nyegaard, Fælleslisten, for at lægge hende ideen om en trafikal genvej til Nordals nær.